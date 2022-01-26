Ozan Güven kadın oldu!

"El Bar" adlı filmden esinlenerek uyarlanan "Taxim" adlı tiyatro oyunu 2 Şubat Çarşamba günü sahnelenecek.

Kadrosunda, Şevket Çoruh, Ozan Güven, Ömür Arpacı, Seçkin Özdemir, Nergis Çorakçı, Mert Asutay, Rüya Demirbulut, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen'in yer aldığı oyun, "Baba Sahne"de izleyiciyle buluşacak.

AFİŞİ ORTAYA ÇIKTI

"Taxim Bistro"da yolları kesişen birbirinden farklı on insanı konu edinen oyunda Güven, kadın rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun afişi sosyal medyada gören kullanıcılar, "Afişte Ozan Güven'i arıyorum, 'Nerede?' diye. Çok iyi..." ve "Ozan Güven büyük sürpriz oldu." şeklinde yorumlarda bulundu.

TAXİM"İN KONUSU NEDİR?

"Taxim Bistro"da yolları kesişen birbirinden farklı hayatlar... On farklı insan, on farklı kader...

Bir araya gelmesi mümkün ama bir arada yaşaması imkansız olan bu insanların yolları, bir anda beliren "hayatta kalma" kavşağında sınava tabi tutulursa neler olur?

"Taxim", sistemin baskıcı düzeni ile kişisel bencilliklerin ve önceliklerin kesiştiği Araf'ın oyunu...

Kara komedinin doruklarından, ölümün kıyısına gelgitler yaşayan bir hikaye. Herkes yaşamayı hak eder mi? Yaşama hakkı taksim edilebilir mi? İşte bütün sorun bu!

CUNDA ADASI'NA YERLEŞMİŞTİ

Öte yandan Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Ozan Güven, 2020'de İstanbul'u terk etmişti. Güven'in Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na yerleştiği iddia edilmişti.

Yaşananların ardından uzun bir süredir ekran önünde yer almayan oyuncunun; Rasim Öztekin, Bülent İnal, Beren Saat ve Perran Kutman gibi ünlü isimlerin de yazlığının olduğu adada ev tuttuğu ileri sürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 'hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan dava açılmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından taraflara 21 Ocak 2021 gününe duruşma tarihi verilmişti. İddianamede Ozan Güven 'sanık', Deniz Bulutsuz ise 'müşteki' olarak yer almıştı.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Ozan Güven, Almanya doğumludur. Asıl adı Muharrem Ozan Güven'dir. Verdiği bir röportajda, çaresizken Allah'a sığınmanın ona iyi hissettirip rahatlattığını belirten Güven, cümlesini "inancın yoksa, akıl sağlığın bozulur" diye tamamlıyor. Bir başka röportajında "Hayatının hangi dönemine dönüp öyle kalmak istersin" derlerse '40-45 arası derim' 20'lere geri dönmek istemem" diyen Ozan Güven bunun nedenini '40 yaşından sonra zamanın daha hızlı geçtiğini hissetmeye başlaması' olarak ifade ediyor.

OZAN GÜVEN'İN HAYAT HİKAYESİ

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelen Türk televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.

İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri alan ünlü oyuncu, bir dönem Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

Küçük yaşlarında teyzesinin yanında büyüyen Ozan Güven 1981 yılında Türkiye'ye geldi.

Aslen Bulgaristan göçmeni.

İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi dizilerde rol aldı.

Ozan Güven, yakın arkadaşı ve aynı zamanda yapımcı, senarist ve oyuncu olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Arif V 216, Karakomik Filmler ve Pek Yakında filmlerinde oynadı.

Ozan Güven, 2012 yılında da 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Rüstem Paşa karakterini canlandırdı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünün ardından Yılmaz Şahin'in yaptığı dizide; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol aldı.