Özcan Deniz'in Annesi Gelin Adayı Samar Dadga Hakkında İlk Kez Konuştu - Son Dakika
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Özcan Deniz'in Annesi Gelin Adayı Samar Dadga Hakkında İlk Kez Konuştu

08.05.2022 12:48
Özcan Deniz'in Annesi Gelin Adayı Samar Dadga Hakkında İlk Kez Konuştu

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den olay yaratacak açıklamalar... Oğlunun aşk hayatı hakkında konuşan anne Deniz "illa nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek konuyla ilgili öfkesini gözler önüne serdi.

Tv100 haberine göre; Özcan Deniz'in kız kardeşi yurda deniz ve eniştesi Murat Güler, dün Zekeriyaköy'de bir estetik ve güzellik merkezi açtı. Özcan Deniz'in katılmadığı açılışa annesi Kadriye Deniz'in açıklamaları damgasını vurdu.

Kadriye Deniz, torunu Kuzey'i görememekten dert yandı. Kadriye Deniz, "Özcan Deniz'in hayatını taşımak kolay değil" dedi. Kadriye Deniz başta oğlu Özcan Deniz'in İranlı Samar Dadgar'la mutlu olmasını istediğini söylese de konu evliliğe gelince gerçek düşüncesini daha fazla saklayamadı. Anne Deniz "illa nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek konuyla ilgili öfkesini gözler önüne serdi.

Özcan Deniz'in Annesi Gelin Adayı Samar Dadga Hakkında İlk Kez Konuştu
Özcan Deniz'in Annesi Gelin Adayı Samar Dadga Hakkında İlk Kez Konuştu
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Murat Güler, Özcan Deniz, Evlilik, tv100, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özcan Deniz'in Annesi Gelin Adayı Samar Dadga Hakkında İlk Kez Konuştu - Son Dakika


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