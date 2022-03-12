Özcan Deniz, 23 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti - Son Dakika
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Özcan Deniz, 23 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

12.03.2022 08:01

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Samar Sadgar'a evlilik teklifi etti. Tektaş yüzüğünü Instagram hesabından paylaşan Dadgar, "Hediye gibi geldin hoş geldin" dedi.

49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi. 8 Mart'ta bir mekanda sahneye çıkan Deniz, yaşananların ardından Feyza Aktan'ı affettiğini söyledi. Uzun süredir 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Deniz'den sürpriz bir hamle de geldi.

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ

Uzun süredir kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdeledi. Deniz ile bu zamana kadar çekilmiş romantik anlarını bir video haline getiren modacı, "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak Özcan Deniz'i etiketledi. Genç modacının paylaşımını yorumlara sınırlandırması da dikkatlerden kaçmadı. Özcan Deniz ise sevgilisinin paylaşımına sessiz kaldı.

Özcan Deniz, 24 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

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Feyza Aktan'dan sonra Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz'in annesinden veto yediği ileri sürülmüştü. Oğluyla yaşadığı evden ayrılan anne Deniz'in "Bu ilişkiye rızam yok" dediği söylenmişti.

Özcan Deniz, 24 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti
Özcan Deniz, 24 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti
Özcan Deniz, 24 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti
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Son Dakika Magazin Özcan Deniz, 23 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti - Son Dakika


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