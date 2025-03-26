Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin - Son Dakika
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Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin

Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin

Şarkıcı Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zor günler geçiren Deniz, ''Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil!'' diyerek abisine sitem dolu paylaşımda bulundu.

26.03.2025 15:02
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52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamıştı. Bir süredir abisi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, son paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Özcan Deniz şimdi ise abisi Ercan Deniz hakkında sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Kendisinin tertemiz olduğunu söyleyen Özcan Deniz, abisini aileyi dağıtmakla suçladı. Özcan Deniz, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, " Çok şükür tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük kız kardeşimiz Melek de dahil tertemiziz.

"FATURAYI BİZE KESMEYE ÇALIŞIYORSUN"

Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağza alınmayacak küfürler ettiğin kız kardeşim Sibel tertemiz. Korkutarak, ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin.

HERKESİN EKMEĞİYLE OYNUYORSUN

Atfettiğin bütün suçlar sana ait ama sen herkesin hayatını karartmaya ant içmişsin. Herkesin ekmeğiyle onuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara bırakıp atmadım, sahip çıktım. Şu an senin yaptığın gibi satmadım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar 'şahsiyet yoksunu' olabileceğini ön göremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hak etmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim ama her defasında daha fazlasını istedin. Asıl sen yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin, beni sattın.

Özcan Deniz, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    özcanın başına bela merraktan gelmemiş..kızdan gelmiş 0 0 Yanıtla
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