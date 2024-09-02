Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti - Son Dakika
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Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti

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Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, koruma ordusuyla gezmeye başladı. Deniz muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken korumalar tarafından yolun kenarına itilen bir kadın ''Ne yapacağım, yiyecek miyim Özcan Deniz'i?'' diyerek tepki gösterdi.

02.09.2024 10:50
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eşi Samar Dadgar ve oğlunu dışındaki aile üyelerini hayatından çıkardığını söyleyen ve kendisine tepki gösteren kız kardeşini videosunu yayınlamakla tehdit eden Özcan Deniz, koruma ordusuyla gezmeye başladı.

YOLDA DURAN KADINI İTTİLER

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, konser için gittiği Alaçatı'da görüntülendi. Koruma ordusuyla gezmeye başlayan Özcan Deniz, muhabirlerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı. Deniz hızlı adımlarla aracına binmeye çalışırken korumalarda biri de yolda duran kadınları iterek siper olmaya çalıştı. Duruma sinirlenen kadın ise "Ne yapacağım, yiyecek miyim Özcan Deniz'i?" diyerek tepki gösterdi. Özcan Deniz ise o anları sessiz kalarak aracına bindi.

ÖZCAN DENİZ VE AİLESİNİN ARASINDA NE OLMUŞTU?

İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu ile yeni eşi Samar Dadgar ile fotoğrafını yayınlayan Özcan Deniz, "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" diyerek aile üyelerine sırtını döndüğünü duyurdu.

Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti

KIZ KARDEŞTEN GELİNE SUÇLAMA: OYUNLARIYLA AĞABEYİMİ BİZDEN SOĞUTTU

Ağabeyinin paylaşımının ardından sinirlenen Yurda Güler, Deniz'in eşi Samar Dadgar'ı hedef alarak şunları söyledi: "İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim. Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!".

Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti

"FİGÜRAN OLMAK İÇİN GELEN KIZI HAYATININ BAŞROLÜ YAPTI"

"Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!"

GELİNDEN, GÖRÜMCEYE CEVAP: BENİM GÜCÜM SİZİN KARANLIK YANINIZA YETMEZ

Yurda Güler'in sözlerine cevap veren Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ise Instagram hesabından cevap vererek "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez. Başta sona iftira ve yalan dahasını kuracak kadar vakit ayıramam mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun. Benim tek bir bildiğim var beni bilen, seven ailem. (Özcan ve Kuzey) Gerisi sizin olsun" dedi.

Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti

Özcan Deniz, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic: kraldan cok kralcilik yapiliyor bu ulkede 13 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Babasının âhını almış bu adam. Kim bilir başına daha neler gelecek neler. 5 0 Yanıtla

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