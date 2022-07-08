Özcan Deniz... 'OĞLUMU REKLAM MALZEMESİ YAPIYOR!'

Özcan Deniz ve Feyza Aktan 2019'da İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşanma protokolünün onaylanmasıyla boşandı.

Mahkeme müşterek çocuk K.'nın velayet hakkını ortak velayet olarak anne babaya verdi.

ANNE ORTAK VELAYET HAKKINI KÖTÜYE KULLANDI İDDİASI

İddiaya göre anne Feyza Aktan, çeşitli yol ve yöntemlerle müşterek velayet hakkını Özcan Deniz'in kullanmasına izin vermeyerek engelledi.

Özcan Deniz de Kasım 2020'de "velayetin değiştirilmesi" davası açtı.

MAHKEME VELAYETİ BU KEZ ANNEYE VERDİ

Ancak İstanbul 17. Aile Mahkemesi konusu velayet olan davada ilginç bir şekilde kısmen kabul kısmen ret kararı verdi.

Mahkeme çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar verirken, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasını karara bağladı.

OĞLUMU REKLAM MALZEMESİ YAPIYOR

Özcan Deniz kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

11. Hukuk Dairesi'nde istinaf sürecinde olan davanın en başından beri hukuki hatalarla dolu olduğunu belirten Özcan Deniz'in avukatı Ahmet Başcı, müşterek çocuk K.'nın bu süreçten bir hayli zarar gördüğünü, anne tarafından uzunca süredir gerek babadan istenen talepler karşılığı gerekse de medyada bir araç olarak kullanıldığını ileri sürdü.

AİLE BAKANLIĞINI DAVAYA DAVET ETTİ

İstinaf sürecinde müşterek çocuk K.'nın dinlenilmesi isteyen avukat Ahmet Başcı, davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çocuğun üstün menfaatlerinin korunması için müdahil olmasını istedi.

Anne tarafından "magazin malzemesi ve araç haline dönüştürülen" müşterek çocuk K.'nın, yoğun bir psikolojik ve manevi istismar altında olduğunu ileri süren avukat Ahmet Başcı dilekçesinde, "Henüz dört yaşında olmasına rağmen, neredeyse her gün davalı anne yoluyla magazin programlarında boy göstermektedir.

Takdir edileceği üzere "çocuğun üstün yararı" neredeyse yok sayılmakta ve müşterek çocuk bir araç haline dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Bu durum da onun manevi ve psikolojik gelişimini tehlike altına sokmaktadır" dedi.

ÇOCUK MAHKEMEDE DİNLENSİN

Avukat Ahmet Başcı dilekçesinde, anne Feyza Aktan'ın velayet hukukundan kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmediğine dair hakikatlerin tespiti noktasında, dosyaya sunulan ve hala devam eden diğer sebeplerle ve hususiyetle müşterek çocuk K.'nın dinlenilmesi yoluyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davaya "çocuğun üstün yararı" nedeniyle müdahil olmasını istedi.