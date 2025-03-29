Özcan Deniz ve abisi arasındaki kriz büyüyor: 'Bu açıklama ihbar niteliğinde' - Son Dakika
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Özcan Deniz ve abisi arasındaki kriz büyüyor: 'Bu açıklama ihbar niteliğinde'

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Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında, Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasındaki tartışmaya dair yeni detaylar ele alındı. Kalaycıoğlu, "Özcan Deniz'in açıklamaları ihbar niteliğinde sayılmalı" dedi.

29.03.2025 11:46
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Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasındaki aile içi gerilim giderek büyüyor. Magazin Bahane programında konuşan sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve gazeteci Hakan Solaker, Özcan Deniz'in yaptığı sert açıklamaları değerlendirdi.

"ÖZCAN DENİZ İLK KEZ BU KADAR SERT KONUŞTU"

Gökay Kalaycıoğlu, Özcan Deniz'in bugüne kadar alışılmadık bir şekilde uzun bir paylaşım yaptığını belirterek, "Özcan, normalde böyle şeyler yapmaz ama bu sefer abisi Ercan Deniz hakkında çok ciddi ithamlarda bulunuyor. Açıkça onun alkol ve madde bağımlısı olduğunu söyledi" dedi.

"AİLESİ İÇİN UZUN SÜRE SABRETTİ"

Hakan Solaker, Özcan Deniz'in ailesini korumak için uzun yıllardır sessiz kaldığını belirterek, "Bu kadar detaylı açıklamayı ilk kez yapıyor. Annesi ve ailesi için uzun süre sabretti. Belki Ercan Deniz düzelir diye bekledi ama olmadı" ifadelerini kullandı.

"ÖZCAN DENİZ'İN AÇIKLAMALARI İHBAR NİTELİĞİNDE"

Özcan Deniz'in açıklamalarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Gökay Kalaycıoğlu, "Aile içerisinde yaşanan sorunların ölüm tehdidi boyutuna ulaştığını düşünüyorum. Özcan Deniz ve ailesi devlet koruması altına alınmalı. Bu konu çok raydan çıktı" dedi. Ayrıca Kalaycıoğlu, Deniz'in açıklamalarının ihbar niteliği taşıdığını belirterek, "Özcan Deniz, kız kardeşleri için ensest küfürler edildiğini söylüyor. Daha ne olabilir?" şeklinde konuştu.

Özcan Deniz ve abisi arasındaki kriz büyüyor: \'Bu açıklama ihbar niteliğinde\'

Gökay Kalaycıoğlu, Özcan Deniz, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz ve abisi arasındaki kriz büyüyor: 'Bu açıklama ihbar niteliğinde' - Son Dakika

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