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Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'ya Mahkemeden Şok Karar! - Son Dakika

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'ya Mahkemeden Şok Karar!

17.02.2022 17:44
Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'ya Mahkemeden Şok Karar!

Mihriban Hurmacı'nın futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darbettiği gerekçesiyle karşılıklı olarak açılan davada soruşturma tamamlandı. Savcılık, Özer Hurmacı hakkında 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulundu. İşte detaylar...

Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"BİRBİRLERİNİ YARALADILAR"

İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi.

Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.

İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın 'eşe karşı basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise 'eşe karşı basit yaralama' ve 'tehdit' suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

İddianame kabul edilirse taraflar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

KARAR KESİNLEŞİRSE HAPSE GİRECEK

Öte yandan taraflar birbirlerine karşı olarak koruma kararları aldırmıştı. Mahkemeye başvuran Mihriban Hurmacı, eşinin kendisine ve çocuklarına yaklaşmaması için 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Özer Hurmacı ise 1 aylık koruma kararının ihlal edildiği iddiasıyla Mihriban Hurmacı hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu.

Avukatları aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Özer Hurmacı'nın talebi, 11 Şubat'ta kabul edildi. Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında 'şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına' ve 'iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine' ilişkin kararları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi.

Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı 3 gün cezaevine girecek. Ancak Mihriban Hurmacı'nın iki hafta içinde karara itiraz hakkı bulunuyor. (DHA)

ÖZER HURMACI KİMDİR?

Özer Hurmacı nereli ve kaç yaşında; Özer Hurmacı 20 Kasım 1986 Almanya'nın Kassel şehrinde doğan, Alman-Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giymektedir. 1 Şubat 2015 tarihinde Mihriban Dinçer ile evlenen Özer Hurmacı, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir.

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'ya Mahkemeden Şok Karar!
Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'ya Mahkemeden Şok Karar!

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Cumhuriyet Savcılığı, Özer Hurmacı, İstanbul, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'ya Mahkemeden Şok Karar! - Son Dakika Magazin


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