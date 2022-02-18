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Özge Yağız ve Gökberk Demirci Evlenecek mi Şok Eden Açıklama... - Son Dakika

Özge Yağız ve Gökberk Demirci Evlenecek mi Şok Eden Açıklama...

18.02.2022 11:44
Özge Yağız ve Gökberk Demirci Evlenecek mi Şok Eden Açıklama...

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Yağız'ın, 'Yemin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gökberk Demirci ile evleneceği konuşuluyordu. Özge Yağız kötü haberi böyle duyurdu...

Gökberk Demirci, sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu. Özge Yağız, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etmişti.

Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın bu yıl içerisinde evleneceği öne sürülmüştü.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Hakkında çıkan evlilik haberlerine cevap veren Özge Yağız, "Geçtiğimiz Eylül ayında evlilik teklifi aldım. Şu an evlilik düşünmüyorum. Çok iyi giden bir ilişkimiz var" demekle yetindi.

Özge Yağız'ın bu açıklaması şaşkınlık yarattı.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız nereli ve kaç yaşında; 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, 24 yaşında,1.69 boyunda, 52 kilo ve koç burcu.

Güzel oyuncunun Ezgi adında bir de kız kardeşi bulunuyor. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurmasının ardından, 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı. Şu sıralar 'Baba' adlı dizide boy gösteriyor.

GÖKBERK DEMİRCİ KİMDİR?

Gökberk Demirci kaç yaşında ve nereli; Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Aslen Adanalı'dır.

Cengiz Küçükayvaz tiyatrosunda oyunculuk dersleri almıştır. Oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisi ile adım atan Gökberk Demirci, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Emir karakterine hayat vermektedir. Gökberk Demirci, 1.81 metre boyunda, 77 kilo ve Terazi burcudur.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özge Yağız ve Gökberk Demirci Evlenecek mi Şok Eden Açıklama... - Son Dakika Magazin


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