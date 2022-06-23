Özlem Yıldız'a Film Teklifi - Son Dakika
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Özlem Yıldız'a Film Teklifi

23.06.2022 19:21
Özlem Yıldız'a Film Teklifi

Derman Aksoy kaleme aldığı Idiopathi adlı kitabının üçüncü baskıya ulaşmasını yakın dostlarıyla Anadolu Hisarı'nda bir restoranda kutladı. Özlem Yıldız'ın da göze çarptığı davette Aksoy, kitabının yeni baskısını imzalayarak ünlü sunucuya hediye etti.

Sürükleyici ve gerilim dolu olayları konu alan romanın diziye uyarlanması için dijital platformlardan teklif aldığını belirten Aksoy, "Gelen teklifleri titizlikle değerlendirmek istiyorum. Benim gönlümde ilk sinema var. Kitaptaki duygular seyirciye de geçerse çok müthiş bir film olur diye düşünüyorum. Bu filmle festivallere katılmak çok isterim" diye konuştu.

TERS KÖŞE BİR ROLDE OYNAMAK İSTERİM

Başarılı yazar, çekmeyi düşündüğü sinema filmi için Özlem Yıldız'a da rol teklifinde bulundu. Oyunculuğa sıcak baktığını belirten Yıldız, "Çok uzun zaman komedi dizilerinde oynadım. Hiç ters köşe rol gelmedi. Kitaptaki gibi ters köşe karakterleri oynamak isterim" diyerek cevap verdi.

BRONZLUKTA YARIŞTILAR

Bronz ten konusunda Derman Aksoy'u da kendisine yakın bulan Yıldız, "Bir yerlerden akrabalık olabilir mi diye düşündüm. Ama benimki güneşten onun ki doğuştan sanıyorum. İlk kez fotoğraf çektirirken kendime uygun birini buldum. Işık ayarını aynı yapıyoruz" diyerek güldürdü.

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Kaynak: Snob Magazin

Özlem Yıldız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özlem Yıldız'a Film Teklifi - Son Dakika

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