Can Yaman'ın hızına kimse yetişemiyor! Partneriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz yaz ayında Türkiye'ye gelen Leotta hem İstanbul hem de Ege'de mavi tur yapmıştı.

İkili geçtiğimiz ekim ayında sessiz sedasız ayrıldı.

"PARTNERİYLE AŞK YAŞIYOR" İDDİASI

Bu gelişme sonrası Can Yaman'ın "Violet Like the Sea" projesindeki partneri Francesca Chillemi ile yakınlaştığı öne sürüldü. Can Yaman adının aşk dedikodularına karıştığı Francesca Chillemi ile çekilmiş pozlarını "Güneş gibi güzel" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada, "Can Yaman ile Francesca Chillemi aşk yaşıyor" iddialarının çıkmasına neden oldu.

İLK KARE GELDİ

Simona Tanzini'nin Conosci l'estate? adlı romanından uyarlanan 'Violet Like the Sea' adlı dizi gerilim ve komedi unsurlarını bir arada barındırıyor. Dizinin çekimleri başladı ve Can Yaman ilk çekim gününden kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Baba tarafından Arnavut kökenlidir. Baba tarafından Yugoslavya ve Makedonya göçmeni kökenlidir. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur.

İlk televizyon deneyimini 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik ve Sezai Aydın'ın paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yapmıştır. Son olarak 'Bay Yanlış' adlı dizide rol almıştır. Can Yaman bir süredir oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdürüyor.