Can Yaman'ın hızına kimse yetişemiyor! Partneriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Can Yaman'ın hızına kimse yetişemiyor! Partneriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı

18.03.2022 14:39
Can Yaman'ın hızına kimse yetişemiyor! Partneriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'dan ayrılan oyuncu Can Yaman'ın, partneri Francesca Chillemi ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Yaman'ın, Francesca Chillemi ile çekilmiş pozlarını "Güneş gibi güzel" notuyla paylaşması aşk iddialarını güçlendirdi.

Oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz yaz ayında Türkiye'ye gelen Leotta hem İstanbul hem de Ege'de mavi tur yapmıştı.
İkili geçtiğimiz ekim ayında sessiz sedasız ayrıldı.

"PARTNERİYLE AŞK YAŞIYOR" İDDİASI

Bu gelişme sonrası Can Yaman'ın "Violet Like the Sea" projesindeki partneri Francesca Chillemi ile yakınlaştığı öne sürüldü. Can Yaman adının aşk dedikodularına karıştığı Francesca Chillemi ile çekilmiş pozlarını "Güneş gibi güzel" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada, "Can Yaman ile Francesca Chillemi aşk yaşıyor" iddialarının çıkmasına neden oldu.

İLK KARE GELDİ

Simona Tanzini'nin Conosci l'estate? adlı romanından uyarlanan 'Violet Like the Sea' adlı dizi gerilim ve komedi unsurlarını bir arada barındırıyor. Dizinin çekimleri başladı ve Can Yaman ilk çekim gününden kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Baba tarafından Arnavut kökenlidir. Baba tarafından Yugoslavya ve Makedonya göçmeni kökenlidir. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur.

İlk televizyon deneyimini 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik ve Sezai Aydın'ın paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yapmıştır. Son olarak 'Bay Yanlış' adlı dizide rol almıştır. Can Yaman bir süredir oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdürüyor.

Can Yaman'ın hızına kimse yetişemiyor! Partneriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı
Can Yaman'ın hızına kimse yetişemiyor! Partneriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı
Can Yaman'ın hızına kimse yetişemiyor! Partneriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı
YORUMLAR
500
Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekip Türkiye'ye döndü Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekip Türkiye'ye döndü Son dakika... İstanbul'da, Rusya'nın başlattığı savaşa karşı protestolar sürüyor Son dakika... İstanbul'da, Rusya'nın başlattığı savaşa karşı protestolar sürüyor İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Diletta Leotta, Can Yaman, İstanbul, İtalyan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Can Yaman'ın hızına kimse yetişemiyor! Partneriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:21:11. #1.13#
SON DAKİKA: Can Yaman'ın hızına kimse yetişemiyor! Partneriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement