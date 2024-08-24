Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti - Son Dakika
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Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti

Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kurallara uymadığı gerekçesiyle 550 bin TL ceza alan Şeyma Subaşı, ''Bizi bir salın'' diyerek küfretti.

24.08.2024 09:29
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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlenen ancak mutluluğu 4 ay süren Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram reklam kurallarına uymadığı için 550 bin TL ceza yiyen Subaşı, küfürlü paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Şimdilerde Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı kaldığı otelin saunasında bikinili paylaşım yaptı. Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı cezaya sinirlenen Subaşı, paylaşımında "Reklam değildir a..." ifadelerini kullanarak şaşkına çevirdi. Küfürlü paylaşımıyla dikkat çeken Subaşı "Bir salın bizi artık" dedi.

Paylaşımı nedeniyle 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
Paylaşımı nedeniyle 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
Paylaşımı nedeniyle 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
Paylaşımı nedeniyle 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti

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Son Dakika Magazin Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Ankara null: parayi yerken iyidi simdi odeme zmni 99 1 Yanıtla
  • Bbayraktar: Kavrulmuş Fındık dan maksimum verimi alan tek insan :) 86 2 Yanıtla
  • Mahmut Kaya: sonradan görmenin vücut bulmuş hali 73 2 Yanıtla
  • Çelikk: Şımarık yapmacık kadın 69 0 Yanıtla
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  • Mahmut Kaya: Acun sagolsun 42 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti - Son Dakika
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