Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti

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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlenen ancak mutluluğu 4 ay süren Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram reklam kurallarına uymadığı için 550 bin TL ceza yiyen Subaşı, küfürlü paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Şimdilerde Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı kaldığı otelin saunasında bikinili paylaşım yaptı. Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı cezaya sinirlenen Subaşı, paylaşımında "Reklam değildir a..." ifadelerini kullanarak şaşkına çevirdi. Küfürlü paylaşımıyla dikkat çeken Subaşı "Bir salın bizi artık" dedi.