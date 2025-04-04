Danla Bilic X hesabını kapattı - Son Dakika
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Danla Bilic X hesabını kapattı

Danla Bilic X hesabını kapattı

Paylaştığı makyaj videolarıyla ün kazanan fenomen Danla Bilic, son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ünlü isimlerin sessizliğine tepki gösteren Bilic, ayrıca CHP'li Mahmut Tanal'ın kendine has tekrar eden konuşma tarzını taklit ettiği videosuyla gündem yaratmıştı. Bilic, bu kez beklenmedik bir karar alarak X hesabını kapattı.

04.04.2025 10:58
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Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Açık sözlülüğüyle tanınan fenomen, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan ünlü isimlere tepki göstermişti.

HESABINI KAPATTI

Bilic, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sadece takipçileriyle değil, aynı zamanda kamuoyuyla da bağ kurmaya çalışıyor. Danla Bilic, son olarak, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın meşhur tekrar etme tarzını taklit ettiği bir video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. "Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" diyerek eleştirilere net bir yanıt veren Bilic, bu kez beklenmedik bir adım atarak X (eski adıyla Twitter) hesabını kapatma kararı aldı. Bu ani kararın arkasında ne olduğu henüz bilinmiyor.Bilic'in bu hamlesi, takipçileri arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Her fırsatta İmamoğlu'na desteğini sosyal medyadan gösteren Danla Bilic, geçtiğimiz hafta X sayfasından boykot çağrısı yaparak şunları yazmıştı, "2018'den beri mitinglere katılmaksa katılmak, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan'la seçim zamanı yurt gezilerine gitmekse gitmek, YouTube videosu çekmekse çekmek, paylaşımlarımı saymıyorum bile. Hâlâ eleştiriliyorum, eleştirenler de bilmediklerinden dolayı, canları sağ olsun, barışacağız. Alnınız açıkça susamazsınız, susmamalısınız."

Ekrem İmamoğlu, Mahmut Tanal, Sosyal Medya, Danla Bilic, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Danla Bilic X hesabını kapattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 6490203:
    hayır yaaa lütfeeen 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Danla Bilic X hesabını kapattı - Son Dakika
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