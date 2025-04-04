Danla Bilic X hesabını kapattı

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Açık sözlülüğüyle tanınan fenomen, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan ünlü isimlere tepki göstermişti.

HESABINI KAPATTI

Bilic, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sadece takipçileriyle değil, aynı zamanda kamuoyuyla da bağ kurmaya çalışıyor. Danla Bilic, son olarak, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın meşhur tekrar etme tarzını taklit ettiği bir video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. "Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" diyerek eleştirilere net bir yanıt veren Bilic, bu kez beklenmedik bir adım atarak X (eski adıyla Twitter) hesabını kapatma kararı aldı. Bu ani kararın arkasında ne olduğu henüz bilinmiyor.Bilic'in bu hamlesi, takipçileri arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Her fırsatta İmamoğlu'na desteğini sosyal medyadan gösteren Danla Bilic, geçtiğimiz hafta X sayfasından boykot çağrısı yaparak şunları yazmıştı, "2018'den beri mitinglere katılmaksa katılmak, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan'la seçim zamanı yurt gezilerine gitmekse gitmek, YouTube videosu çekmekse çekmek, paylaşımlarımı saymıyorum bile. Hâlâ eleştiriliyorum, eleştirenler de bilmediklerinden dolayı, canları sağ olsun, barışacağız. Alnınız açıkça susamazsınız, susmamalısınız."