Paylaştığı an fark edildi! Şeyma Subaşı vücudunda aşkından kalan son izi de sildi - Son Dakika
Üye Girişi

Paylaştığı an fark edildi! Şeyma Subaşı vücudunda aşkından kalan son izi de sildi

10.04.2022 10:44

Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaparken ayrılma kararı aldığı Mohammed Alsaloussi'nin tüm izlerini sildi. Subaşı kolunda "Meedo" yazan dövmeyi kapattırdı.

Şeyma Subaşı, 5 Haziran 2021'de Ibiza'da Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. İlişkilerinin bir dargın bir barışık süren Mısırlı iş insanı sevgilisine "Evet" cevabını veren ve ardından düğün hazırlıklara başlayan fenomen, düğün hazılıklarına aylar öncesinden başlamıştı. Ancak Subaşı'nın mutluluğu kısa sürdü.

AŞK BİTTİ

İstanbul'a dönmesinin ardından 'Meedo'yu ailesiyle de tanıştıran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay ise ilişkisini noktalamıştı. Subaşı, fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldıklarını, 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da şöyle açıklamıştı: "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."

Paylaştığı videoda fark edildi! Şeyma aşkından kalan son izi de sildi

SON İZİ DE SİLDİ

Şeyma Subaşı son hamlesi ile "Artık geri dönüş yok" mesajı verdi. Önce mutluluk pozlarını kaldıran fenomen, Meedo'ya dair son izi de sildi. 1.5 yıl önce Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı'nın, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı video ile dövmesinin üstünü kapattığı ortaya çıktı.

Paylaştığı videoda fark edildi! Şeyma aşkından kalan son izi de sildi
Paylaştığı videoda fark edildi! Şeyma aşkından kalan son izi de sildi
Paylaştığı videoda fark edildi! Şeyma aşkından kalan son izi de sildi
Paylaştığı videoda fark edildi! Şeyma aşkından kalan son izi de sildi
YORUMLAR
500
Tepki Topladı! Kızına Bakın Ne Yaptı Tepki Topladı! Kızına Bakın Ne Yaptı

Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Paylaştığı an fark edildi! Şeyma Subaşı vücudunda aşkından kalan son izi de sildi - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
10:11 Bebekli kadın sürücüye trafikte dehşeti yaşatmıştı! O magandanın görüntüleri ortaya çıktı!
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:38 Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 11:04:34. #1.13#
SON DAKİKA: Paylaştığı an fark edildi! Şeyma Subaşı vücudunda aşkından kalan son izi de sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement