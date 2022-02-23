Pelin Öztekin'den Flaş Rasim Öztekin İtirafı! Meğerse... - Son Dakika
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Pelin Öztekin'den Flaş Rasim Öztekin İtirafı! Meğerse...

23.02.2022 22:51
Pelin Öztekin'den Flaş Rasim Öztekin İtirafı! Meğerse...

Oyuncu Pelin Öztekin, geçtiğimiz gece Cihangir'de bir mekanda görüntülendi. Öztekin, hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin ile ilgili o gerçeği açıkladı. İşte detaylar...

Gazetecilerle sohbet eden Pelin Öztekin, "Babam vefat etmeden önce bir filmde rol almıştı. Babamın oyuncu kadrosunda yer aldığı "Dijital Esaret" adlı film 11 Mart'ta gösterime girecek" diyerek pek çok kişinin bilmediği gerçeği açıkladı.

"ÇOK DEĞİŞİK BİR DUYGU OLACAK"

Sözlerini sürdüren güzel oyuncu, "Babam vefat etmeden önce son bir filmde oynamıştı. Sahnelerini izleyemedim henüz. Çok değişik bir duygu olacak benim için. Hatta benim filmimle babamın filmi aynı dönemde vizyona girecek. Dilerim babamın filmi gişede benim filmimi geçer. Babam filmini gökyüzünden izleyecek" diyerek duygulandırdı.

"KİLO VERME SÜRECİNDE İŞSİZ KALDIM"

Pelin Öztekin, 2014 yılında 156 kiloyken önemli bir karar verip mide küçültme ameliyatı olmuştu. Son dönemde 'Kilolulara başrol verilmiyor.' polemiği hatırlatılınca Öztekin "Kilolu olduğumda hep komik roller geliyordu. Ama zayıflayınca fettan, sinirli yenge modeli gibi değişik roller gelmeye başladı. Önceden rol seçme gibi bir durumum yoktu ama kilo verdikten sonra rol seçme durumu oldu" dedi.

Muhabirlerin "Kilolu iken ve zayıflama sürecinde teklifler gelmeye devam ediyor muydu?" sorusuna Öztekin "Kilo verme sürecinde hiç teklif gelmedi, işsiz kaldım. Kilo vermeye başlayınca kalıbın dışına çıktım ve böylelikle farklı roller gelmeye başladı." şeklinde konuştu.

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin kimdir, nereli, kaç yaşında; Pelin Öztekin, 1987 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. Pelin Öztekin, 2012 yılında Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında görev almıştır. 20 Mart 2014 tarihinde mide ameliyatı geçirerek 3,5 yıl da 86 kilo vermiştir.

Pelin Öztekin son olarak 'Çatı Katı Aşk' adlı dizide rol almıştır.

RASİM ÖZTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Rasim Öztekin'e 2004 yılında kalp yetmezliği teşhisi konmuştur. Kalp rahatsızlığı yaşayan başarılı tiyatrocu, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmiştir. 62 yaşında hayata veda eden Rasim Öztekin, ölümünün ardından tüm tiyatro ve sinema camiasını yasa boğmuştur.

Pelin Öztekin'den Flaş Rasim Öztekin İtirafı! Meğerse...
Pelin Öztekin'den Flaş Rasim Öztekin İtirafı! Meğerse...
Pelin Öztekin'den Flaş Rasim Öztekin İtirafı! Meğerse...

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pelin Öztekin'den Flaş Rasim Öztekin İtirafı! Meğerse... - Son Dakika


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