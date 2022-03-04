Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü Kim Canlandırdı? - Son Dakika
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Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü Kim Canlandırdı?

04.03.2022 23:26
Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü Kim Canlandırdı?

Netflix'te izleyici karşısına çıkan Palas'ta Gece Yarısı'nda Atatürk sahnesi izleyiciler tarafından merakla izlendi. Hakan Dinçkol dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı.

Karga Seven Pictures'ın patronu Emre Şahin'in Netflix için çektiği " Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisi seyirciden tam not aldı.

Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zamanda yolculuğa çıkan ve kendisini Mustafa Kemal'e yapılan suikastin ortasında bulan gazeteci Esra'nın (Hazal Kaya) maceralarını anlatan dizide "Ulu Önderimiz"i reyting rekortmeni "Yargı" dizinden de tanıdığımız Hakan Dinçkol canlandırıyor.

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Mustafa Kemal Atatürk, Pera Palas, Hazal Kaya, Netflix, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü Kim Canlandırdı? - Son Dakika


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