Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü Kim Canlandırdı? - Son Dakika

Karga Seven Pictures'ın patronu Emre Şahin'in Netflix için çektiği " Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisi seyirciden tam not aldı.

Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zamanda yolculuğa çıkan ve kendisini Mustafa Kemal'e yapılan suikastin ortasında bulan gazeteci Esra'nın (Hazal Kaya) maceralarını anlatan dizide "Ulu Önderimiz"i reyting rekortmeni "Yargı" dizinden de tanıdığımız Hakan Dinçkol canlandırıyor.