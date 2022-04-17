Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın yıldızı Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi - Son Dakika
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Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın yıldızı Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi

17.04.2022 10:26

Son dönemin çok konuşulan dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndaki performansıyla tam not alan başarılı oyuncu Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu. Çiftin giydiği gelinlik ve damatlık ise sosyal medyada gündem oldu.

'Aşk 101' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteriyle yıldızı parlayan daha sonra yine Netflix yapımı olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle büyük başarı yakalayan Selahattin Paşalı 7 aylık hamile sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Anne-baba olmaya hazırlanan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aileleri ve yakın arkadaşları ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın yıldızı Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi

FARKLI TARZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Çiçeği burnunda çiftin gelinlik ve damatlığı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Sadeliği ön planda tutan gelinden çok Paşalı'nın damatlığı konuşuldu. Beyaz gömlek ve krem pantolonunun üzerine uzun krem bir cübbe giyen Paşalı farklı tarzıyla dikkat çekti.

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın yıldızı Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın yıldızı Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın yıldızı Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
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Son Dakika Magazin Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın yıldızı Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın yıldızı Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi - Son Dakika
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