Petek Dinçöz… OĞLUNUN OKULA BAŞLAMASINI PASTAYLA KUTLADI! - Son Dakika
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Petek Dinçöz… OĞLUNUN OKULA BAŞLAMASINI PASTAYLA KUTLADI!

03.05.2022 22:12
Petek Dinçöz… OĞLUNUN OKULA BAŞLAMASINI PASTAYLA KUTLADI!

8 yıllık evliliğini sona erdirip Amerika'nın Miami eyaletinde bir arkadaşının evine yerleşen Petek Dinçöz, oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu'nun eğitim hayatına başlamasını çok yakın dostlarıyla ve pasta keserek kutladı…

Petek Dinçöz sosyal medyasında pasta kesme anını paylaşarak şunları dile getirdi…

"Ailecek oğlumun okul hayatına başlamasının ilk pastasını üfledik… Eğitim hayatında başarı hiç eksik olmasın oğlum, hep alkışlan…"

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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Petek Dinçöz… OĞLUNUN OKULA BAŞLAMASINI PASTAYLA KUTLADI! - Son Dakika

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