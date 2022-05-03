Petek Dinçöz sosyal medyasında pasta kesme anını paylaşarak şunları dile getirdi…
"Ailecek oğlumun okul hayatına başlamasının ilk pastasını üfledik… Eğitim hayatında başarı hiç eksik olmasın oğlum, hep alkışlan…"
Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika › Magazin › Petek Dinçöz… OĞLUNUN OKULA BAŞLAMASINI PASTAYLA KUTLADI! - Son Dakika
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