Pop Müziğin Sevilen İsmi Sıla, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Konserlerine Muhteşem Başlangıç Yaptı - Son Dakika
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Pop Müziğin Sevilen İsmi Sıla, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Konserlerine Muhteşem Başlangıç Yaptı

Pop Müziğin Sevilen İsmi Sıla, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Konserlerine Muhteşem Başlangıç Yaptı

Pop müziğin sevilen ismi Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser serisinin açılışında, 5 bin kişilik seyirci korosuyla unutulmaz bir performans sergiledi. Sıla, en sevilen şarkılarından 'Ziyan' ile seyircilere selam verdi ve 'Yan benimle' şarkısını seslendirdiği anlarda seyircilerle koro halinde şarkı söyledi. Konserler, Sıla'nın performansının ardından ünlü isimlerle devam edecek.

28.05.2024 15:57
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Pop müziğin sevilen ismi Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser serisinin açılışında, 5 bin kişilik seyirci korosuyla unutulmaz bir performans sergiledi.

Pop müziğin başarılı sanatçılarından Sıla, KerkiSolfej tarafından organize edilen ve Kral Pop Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleştirilen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserlerine muhteşem bir başlangıç yaptı. Sıla, konserde şık tarzı ve etkileyici performansıyla göz doldururken, en sevilen şarkılarından "Ziyan" ile İstanbulluları selamladı.

Pop Müziğin Sevilen İsmi Sıla, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Konserlerine Muhteşem Başlangıç Yaptı

Konserin doruk noktası, Sıla'nın "Yan benimle" şarkısını seslendirdiği anlarda yaşandı. Sanatçı, şarkının bir bölümünde mikrofonu seyircilere uzatarak, 5 bin kişilik Harbiye Açıkhava seyircisiyle şarkıyı koro halinde söyletti. Bu etkileyici an, Sıla'nın, "Yazdığım şarkıları sizden dinlemek çok iyi geliyormuş. Sanatçı için en önemli olan bu muhteşem kalabalığı bir arada bulmaktır," sözleriyle taçlandırıldı.

Harbiye Açıkhava konserleri, Sıla'nın unutulmaz performansının ardından 29 Mayıs Çarşamba Berkay, 30 Mayıs Perşembe Erol Evgin, 31 Mayıs Cuma ve 1 Haziran Cumartesi Dolu Kadehi Ters Tut, 2 Haziran Pazar ve 3 Haziran Pazartesi Buray, 4 Haziran Salı Ferhat Göçer 'Senfonik', 17 Haziran Pazartesi Selda Bağcan 'Senfonik' ve 28 Temmuz Pazar Nilüfer gibi ünlü isimleri ağırlamaya devam edecek. Sıla'nın konseri, yaz konserleri serisinin ne kadar çarpıcı geçeceğinin sinyallerini verdi.

Pop Müziğin Sevilen İsmi Sıla, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Konserlerine Muhteşem Başlangıç Yaptı

Etkinlikler, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pop Müziğin Sevilen İsmi Sıla, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Konserlerine Muhteşem Başlangıç Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pop Müziğin Sevilen İsmi Sıla, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Konserlerine Muhteşem Başlangıç Yaptı - Son Dakika
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