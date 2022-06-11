Tarzları ve enerji dolu klipleriyle gözlere de hitap eden ikiliye müzikseverlerden yüzde yüz eşleşme" yorumu geldi.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Pop ve Rap Çekişmesi Son Buldu - Son Dakika

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