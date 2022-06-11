Pop ve Rap Çekişmesi Son Buldu

Afro pop tarzında bir şarkı hazırlayan Süper İkili, 2022 yazına damga vurmaya hazırlanıyor.
Akılda kalıcı sözleri ve Şehinşah'ın uyumlu rap flowuyla dinleyicileri etkisi altına alan şarkı müzikseverlerle buluştuğu andan itibaren yazın ritmini değiştirecek
Tarzları ve enerji dolu klipleriyle gözlere de hitap eden ikiliye müzikseverlerden yüzde yüz eşleşme" yorumu geldi.
Aranjesi Serdar Ayyıldız'a ait olan "Taktik" şarkısının klibi yönetmen Yusufcan Özbilen tarafından 18 saatte gerçekleştirildi.
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