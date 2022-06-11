Pop ve Rap Çekişmesi Son Buldu - Son Dakika
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Pop ve Rap Çekişmesi Son Buldu

11.06.2022 00:12
Pop ve Rap Çekişmesi Son Buldu

Ebru Keskin ve Şehinşah kreatif güçlerini "Taktik"  adlı single'da birleştirdi.

Afro pop tarzında bir şarkı hazırlayan Süper İkili, 2022 yazına damga vurmaya hazırlanıyor.

Akılda kalıcı sözleri ve Şehinşah'ın uyumlu rap flowuyla dinleyicileri etkisi altına alan şarkı müzikseverlerle buluştuğu andan itibaren yazın ritmini değiştirecek

Tarzları ve enerji dolu klipleriyle gözlere de hitap eden ikiliye müzikseverlerden yüzde yüz eşleşme" yorumu geldi.

Aranjesi Serdar Ayyıldız'a ait olan "Taktik" şarkısının klibi yönetmen Yusufcan Özbilen tarafından 18 saatte gerçekleştirildi.

Pop ve Rap Çekişmesi Son Buldu
Pop ve Rap Çekişmesi Son Buldu

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Pop ve Rap Çekişmesi Son Buldu - Son Dakika

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