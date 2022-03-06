Popçu Ama Ruhu Arabesk! - Son Dakika

'Tamamen Arabesk' konseptiyle sahne alan Merve Özbey, payetli siyah mini elbisesiyle göz doldurdu. Gece boyunca en sevilen arabesk parçaları sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Merve Özbey, Orhan Gencebay'dan Müslüm Gürses'e, Bergen'den Ferdi Tayfur'a kadar geniş repertuvarıyla eğlencenin de hüznün de dibine adeta vurdu.

Bitmek bilmeyen enerjisi ile misafirlere kendisini hayran bırakan Özbey, "Normalde biliyorsunuz pop şarkılarla hayatınıza girdim. Bunları sosyal maceralardan dinliyorsunuz. Ben de arabesk ruhlu olduğum için bugünü sadece arabeske ayırdım. Çok keyifli bir gece olacağına söz veriyorum" diye konuştu. Yoğun ilgi gören konserde Özbey, performansıyla misafirlerden tam not aldı.

Yeni ambiyansında yemek ve müzik ziyafetini bir arada sunan Hayal Kahvesi Premium Sahnesi, Mart ayında birçok ünlü ismi ağırlamaya ve adından söz ettirmeye devam edecek.