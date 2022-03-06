Popçu Ama Ruhu Arabesk! - Son Dakika
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Popçu Ama Ruhu Arabesk!

06.03.2022 15:26
Popçu Ama Ruhu Arabesk!

Anadolu yakasının cazibe merkezi Hilton İstanbul Kozyatağı'nın Premium Sahnesi'nde müzikseverleri ağırlamaya başlayan Hayal Kahvesi, Merve Özbey'in muhteşem konseriyle kapılarını açtı.

'Tamamen Arabesk' konseptiyle sahne alan Merve Özbey, payetli siyah mini elbisesiyle göz doldurdu. Gece boyunca en sevilen arabesk parçaları sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Merve Özbey, Orhan Gencebay'dan Müslüm Gürses'e, Bergen'den Ferdi Tayfur'a kadar geniş repertuvarıyla eğlencenin de hüznün de dibine adeta vurdu.

Bitmek bilmeyen enerjisi ile misafirlere kendisini hayran bırakan Özbey, "Normalde biliyorsunuz pop şarkılarla hayatınıza girdim. Bunları sosyal maceralardan dinliyorsunuz. Ben de arabesk ruhlu olduğum için bugünü sadece arabeske ayırdım. Çok keyifli bir gece olacağına söz veriyorum" diye konuştu. Yoğun ilgi gören konserde Özbey, performansıyla misafirlerden tam not aldı.

Yeni ambiyansında yemek ve müzik ziyafetini bir arada sunan Hayal Kahvesi Premium Sahnesi, Mart ayında birçok ünlü ismi ağırlamaya ve adından söz ettirmeye devam edecek.

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Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Hayal Kahvesi, Merve Özbey, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Popçu Ama Ruhu Arabesk! - Son Dakika


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