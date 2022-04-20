Prens Harry... KRALİÇE ELİZABETH İLE NELER KONUŞTU? - Son Dakika

Prens Harry... KRALİÇE ELİZABETH İLE NELER KONUŞTU?

Prens Harry... KRALİÇE ELİZABETH İLE NELER KONUŞTU?
Son Güncelleme: 20.04.2022 07:54

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ilk defa Kraliçe Elizabeth ile yüz yüze görüşen Prens Harry, BBC'ye verdiği demeçte bu özel görüşmeden bazı detayları paylaştı.

Uzun bir aradan sonra ilk defa Kraliçe'nin karşısına çıkan Prens Harry, bu özel görüşmeyle ilgili detayları paylaştı.

BBC'ye konuşan Sussex Dükü, görüşmenin Invictus Games odaklı olduğunu belirtti:

"İngiltere Takımı için çok sayıda mesajı vardı. Yani, onu görmek harikaydı. İmkânı olsa burada olmayı çok isteyeceğinden eminim."

Prens Harry'nin Kraliçe ile yaptığı sohbet, kendisi ve eşi Meghan Markle'ın Şubat 2021'de kraliyet görevlerinden resmen istifa etmesinden bu yana ilk yüz yüze görüşmelerinden biriydi.

Prens Harry ve Meghan Markle, 21 Nisan'da 96. doğum gününden bir hafta önce Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Charles'ı ziyaret etti.

Prens, geçen yaz bir Prenses Diana anıtının açılışı için eve dönmüştü ancak, Markle için Mart 2020'den bu yana İngiltere'yi ilk ziyaretti.

Çift, kraliyet ailesiyle devam eden gerginlikler nedeniyle Prens Philip'in anma törenine katılmamıştı.

Edinburgh Dükü geçen Nisan ayında 99 yaşında öldü.

HALKIN SEVGİSİNİ YENİDEN KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bununla birlikte, birçok kişi Harry ve Markle'ın İngiltere ziyaretinin halkın onlar hakkındaki görüşlerini değiştireceğine inanıyor.

Yüksek rütbeli bir kraliyet kaynağı "Bir galibiyete ihtiyaçları var.

İngiltere'deki bazı insanları, muhtemelen çoğunluğunu asla kazanamayacaklar, ancak Invictus Games'teki görünümleri, Birleşik Krallık'taki belirli bir genç demografi arasında sahip oldukları desteği yeniden canlandırabilir" dedi.

Harry, 2014 yılında yaralı ve hasta gaziler için bir yarışma olan Invictus Games'i başlatmıştı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Prens Harry... KRALİÇE ELİZABETH İLE NELER KONUŞTU? - Son Dakika


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