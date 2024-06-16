Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı - Son Dakika
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Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı

Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı

Dizi projelerinin yanı sıra birçok reklamda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, yılın ilk 6 ayında 40 milyon lira kazandı.

16.06.2024 16:22
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Şimdilerde Barış Arduç ile başrolü paylaşacağı Rüzgara Bırak filmi için okuma provalarına başlayan Hande Erçel, yer aldığı reklam iş birlikleriyle sık sık adından söz ettiriyor. Kıyafet ve takı markalarıyla anlaşmalar yapan Erçel, servetine servet ekledi.

ETKİNLİKLERDEN 150 BİN DOLAR KAZANIYOR

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, güzel oyuncu bu yılın ilk 6 ayında mayo markasından 10 milyon TL, deodorant reklamından 7 milyon TL, mücevher iş birliğinden ise 20 milyon TL kazandı. Bu süreçte birçok festival ve etkinlikte de boy gösteren Erçel, her birinden 100 ile 150 bin dolar kazandı.

Güzelliği ve fiziğiyle sıkça adından söz ettiren Hande Erçel, 31 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da sık sık iş birlikleriyle ilgili paylaşımlar yapıyor.

Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı

Hande Erçel, Dizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı - Son Dakika
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