Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
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Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü

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Ajda Pekkan, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde düzenlediği konserde protokolde bulunanların erken ayrılmaya başlamasına tepki gösterdi. Ünlü sanatçı, ''Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin'' diyerek tepki gösterirken konsere yoğun ilgi gösteren hayranlar, Pekkan'ın bu sözlerini alkışlarla destekledi.

07.08.2024 10:08
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Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde protokolde oturan kişiler konserden ayrılmaya başladı. Şarkıyı kesen ve duruma oldukça kızan Pekkan, "Protokol bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" sözleriyle tepki gösterdi.

PROTOKOLDEN AYRILANLARI GÖRÜNCE ŞARKIYI YARIDA KESTİ

Harbiye Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran binlerce müzikseverin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Süperstar Ajda Pekkan, sahnede performansı ile olduğu kadar dansları, sahne şovu ve kostümleri ile de göz kamaştırdı.

Protokolden kalkanlar Ajda Pekkan'ı kızdırdı: Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin

3 saatten fazla sahnede kalan Ajda Pekkan, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı ancak konserin sonuna doğru ünlü sanatçı bir hayli sinirlendi. Protokolde oturanların yavaş yavaş yerinden ayrıldığını gören Pekkan, şarkısını yarıda kesti.

Protokolden kalkanlar Ajda Pekkan'ı kızdırdı: Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin

Konser alanından ayrılan kişilere dönerek "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem siz ne dersiniz?" dedi. Ünlü sanatçının o sözleri hayranları tarafından alkışla desteklendi. Pekkan ise sözlerinin devamında, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" dedi.

Ajda Pekkan'ın menajerine "Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" dediği öğrenildi. Yaşanan o anlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü

Ajda Pekkan, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Özcan: Tercih meselesi. Kimseyi zorla tutamazsınız. Demekki keyf almamış ve gidiyor. Ne yani zorla mı tutacaksınız. Zihniyete bakın. Bunlar sorsanız özgürlükçüdür. 98 34 Yanıtla
  • Süper Çocuk: Muhtemelen sanatçı dahi olsa 78 yaşında böyle giyinen birine bu kadar sabredebilmişler! Belki de kusmaya gidiyorlardı? Sen ses sanatçısısın, kulağa hitap et. Hala bu yaşta dekolteler giyerek gözlere eziyet etme... 116 9 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Şekeri yükselmiştir:) 34 7 Yanıtla
  • oguz ates: evet ya gitmesinler 16 23 Yanıtla
  • fatih mazlum: Nineye bakin hele 28 9 Yanıtla
  • mert çelik: belkı wc ye gıdıyorlar evı uzak olanlar ıse gıdecekler acıkanlar var bunun derdı ney 23 5 Yanıtla
  • Serkan Basar: adı üstünde Pro Onlar bizler ise Home Edition 21 3 Yanıtla

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