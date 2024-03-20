Kızıl Goncalar Dizisindeki 'Ramazan' Diyalogu Tepki Çekti

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Özgü Namal ve Özcan Demiz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinde son bölümünde Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd ile Nefise Esma Yılmaz'ın hayat verdiği Mira karakterinin arasında geçen "Ramazan" diyaloğu gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Eleştirilerin ardından yapım ekibinden dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Tepki çeken sahnede Cüneyd kendisine bir şey ısmarlamak isteyen Mira'ya "Ramazan" cevabı veriyor. Anlayamayan Mira ise "Ramazan kim?" derken Cüneyd de "Recep, Şaban" karşılığını veriyor. Mira'nın da "Onlara da mı çay ısmarlayayım" dediği sahne izleyicileri sinirlendirince "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapıldı.

"OYNUYORLAR, ENGELLEYEMİYORUZ"

Gelen eleştirilerin ardından Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati, Instagram hesabından oyuncuları etiketleyerek "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" dedi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut da yapım ekibini etiketleyerek "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerine yer verdi.