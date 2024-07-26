Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü - Son Dakika
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Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü

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Ünlü rapçi Çakal bugün son model aracıyla kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan Çakal'ın videosunu çekmek isteyen kadın hayranı ise önüne bakmayınca rapçinin kazalı aracına çarptı. Neye uğradığını şaşıran rapçi ise "Araç gitti, mecbur yenisini alacağım" dedi.

26.07.2024 14:54
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İmdat isimli şarkısıyla milyonlar dinlenen Çakal lakaplı Emirhan Çakal, bugün peş peşe kazaya karıştı. İki kazadan yara almadan kurtulan rapçi, neye uğradığını şaşırdı.

KAZA ÜSTÜNE KAZA

Çakal, son model aracılığıyla trafikteyken park halindeki bir araca çarparak takla atmaktan son anda kurtuldu. Aracının hava yastıkları patlayan ve aracında ciddi bir hasar meydana gelen Çakal, çekicinin gelmesini beklerken bir kaza daha yaşadı. Arkadaşıyla birlikte kaldırımda beklerken aracıyla oradan geçen iki kadın hayranı da o anları kayda alırken rapçinin aracına çarptı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Çakal "Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben takla atıyordum, kadının beni çekerken geldi arabaya vurdu. Bence tüm suçlu bu kadın abi" dedi. Aracında ciddi hasar meydana gelen Çakal "Her sene bir araç gidiyor, yenisini alacağız mecbur" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaşanan durumu espriye vuran rapçi, kazaya karışan isimlerle fotoğraf çekerek "Ben, benim vurduğum abi, bana vuranlar" notunu düştü.

Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çekenler de kazaya karıştı
Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çekenler de kazaya karıştı
Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çekenler de kazaya karıştı
Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü

Çakal, Ünlüler, 3.Sayfa, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gökhan Sari: vuran vurana 21 0 Yanıtla
  • Chen Medya : sizi çeken çekicilerin resmi yokmu onlarida alsaydınız kareye. adın gibi çakal sin 13 0 Yanıtla
  • Osman Koca: sende vurursun 7 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: onlar sana vurdu sen ona vurdun 0 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: yenisi ni alacakmış para cok olunca 0 0 Yanıtla
  • Ozgur Turker: Kizi her turlu almistir sonrasinda :) 0 0 Yanıtla

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