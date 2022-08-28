Sosyetik Güzel Reyhan Göksun Taşkın Oğlu Ahmet Suat'ı Tedavi Ettirmek İsterken 750 Bin Dolar Dolandırıldı - Son Dakika
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Sosyetik Güzel Reyhan Göksun Taşkın Oğlu Ahmet Suat'ı Tedavi Ettirmek İsterken 750 Bin Dolar Dolandırıldı

28.08.2022 15:56
Sosyetik Güzel Reyhan Göksun Taşkın Oğlu Ahmet Suat'ı Tedavi Ettirmek İsterken 750 Bin Dolar Dolandırıldı

Reyhan Göksun Taşkın, Angelman Sendromu'yla doğan oğlu Ahmet Suat'ı tedavi ettirmek istedi. Özel bir hastaneye gitti. Burada, iki doktorun önerdiği ilaçları denedi! Karşılığında tam 750 bin dolar ödedi! Ancak kandırıldığını öğrendi. İsyan etti: O parayla lüks araç almışlar! Hepsine dava açacağım...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Şoke eden olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sosyetik iş kadını Reyhan Göksun Taşkın, 6 yıl önce de oğlu Ahmet Suat Taşkın'ı kucağına aldı. Ancak çocuğun 15. Kromozom bozukluğu denilen genetik bir hastalığı olduğu anlaşıldı. Taşkın, oğlunu tedavi ettirmek Amerika ve İsrail gibi birçok ülkede gen testi yaptırdı.

BEYAZ KUTUDAKI GİZEMLİ HAP

Hollanda'da çalışması devam eden ve birinci faz aşamasında olan tedaviyi ise güvenemediği için yaptıramadı. Doktor doktor gezen Reyhan Göksun Taşkın, son çare olarak İstanbul'da özel bir hastanede görevli Dr. A. Ü. G. ile Genetik Uzmanı Prof. Dr. T. Y.'nin kapısını çaldı. İddiasına göre doktorlar Sağlık Bakanlığı ve FDA onayı olmayan beyaz kutuda hap vererek küçük çocuğun tedavisine başladı.

LÜKS ARAÇ ALMIŞLAR

Karşılığında ise kutu başına 5 bin dolar para aldı! Ancak ilaçlar Ahmet Suat'ta asabiyete yol açtı. Doktorlara tedavi boyunca 30 bin doları banka aracılığıyla olmak üzere 750 bin dolar para gönderen Reyhan Göksun Taşkın, durumu araştırmaya başladı. A.Ü. G.'nin bir günde 3 adet lüks otomobil aldığını öğrenmesi üzerine şok yaşadı! TAKVİM'e dert yandı: Hafta içi savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Anneliğimi kullandılar. Başkaları da mağdur olmasın.

HASTANE PANİKTE

Reyhan Göksun Taşkın'ın sosyal medyada yayınladığı mesajlar, hastanede paniğe yol açtı. Önceleri duruma kayıtsız kalan yetkililer, Instagram paylaşımlarından sonra Taşkın'a 'olay basına yansımasın' diyerek baskı yapmaya başladı.

AİLENİN TEK VARİSİ

Türkiye'deki ilk ilaç fabrikasını açan İbrahim Etem Ulagay'ın torunu olarak tanındı. İlaç tedavilerine inanmadığı ve o sektörden rahatsızlık duyduğu için ailenin tek varisi olarak ilaç fabrikasını kapattırdı!

15. KROMOZOM BOZUKLUĞU NEDİR?

Angelman sendromu, 15. Kromozomdaki bir anormalliğe bağlı olarak gelişir. Kalıtsal bir hastalıktır. Genellikle anneden alınan 15. Kromozomun küçük bir parçasının eksik olması nedeniyle ortaya çıkar. Konuşma zorluğu, hiperaktivite, huzursuzluk, şaşılık, denge bozukluğu, gelişimsel gecikme gibi belirtileri vardır.

İŞTE ÖDEMENİN BELGESİ

Reyhan Göksun Taşkın, doktorlar yüzünden mağdur olduğunu söyledi. Durumu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme getirdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Genetik, Tragger, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyetik Güzel Reyhan Göksun Taşkın Oğlu Ahmet Suat'ı Tedavi Ettirmek İsterken 750 Bin Dolar Dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyetik Güzel Reyhan Göksun Taşkın Oğlu Ahmet Suat'ı Tedavi Ettirmek İsterken 750 Bin Dolar Dolandırıldı - Son Dakika
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