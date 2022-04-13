Rihanna... 'KIYAFETLERLE HAMİLE OLDUĞUMU SAKLAMAYACAĞIM!' - Son Dakika
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Rihanna... 'KIYAFETLERLE HAMİLE OLDUĞUMU SAKLAMAYACAĞIM!'

13.04.2022 07:52

Pop yıldızı ve girişimci Rihanna, hamilelik süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Şubat 2022'de hamile olduğunu açıklayan ve bu süreci kendine has, sıra dışı bir tarzda geçiren Rihanna, hamilelik süreçleriyle ilgili konuştu.

Rapçi ASAP Rocky ile 2 yıldır birlikte olan 34 yaşındaki yıldız, hamileliği planlamadıklarını söyledi.

Vogue'un mayıs sayısına konuşan Barbadoslu şarkıcı, hamileliğin kolay olmadığını ve sürekli uykusunun olduğunu belirtti.

Doğum sonrası depresyonla mücadele eden diğer kadınların hikayelerini duymaktan korktuğunu söyleyen Rihanna, ilk çocuğunu doğurduğunda "duygusal olarak kontrolden çıktığını hissetmekten de çekindiğini" anlattı.

Rihanna... 'KIYAFETLERLE HAMİLE OLDUĞUMU SAKLAMAYACAĞIM!'

"TÜM AİLEM YANIMDA OLSUN İSTİYORUM"

Hamilelik süreci başlamadan önce herhangi bir planlama yapmadıklarını söylerken "Sadece eğlendik.

Ne zaman yumurtladığımı bilmiyorum. Ve sonra test yaptım.

Sonucu görünce hiç vakit kaybetmeden onu içeri çağırdım ve gösterdim.

Sonra ertesi sabah doktorun ofisindeydim ve yolculuğumuz başladı" diye ekledi.

Doğum yapacağı gün için de planlarını anlatan Rihanna, Covid-19 kısıtlamalarının tüm arkadaşlarının ve ailesinin hazır bulunmasını engelleyebileceğini kabul etti, ancak dışarı park etmek için "bir parti otobüsü kiralayabileceğini" söyledi.

Bu endişelere rağmen, ilk çocuğunu büyütürken markalarını ve milyar dolarlık imparatorluğunu yönetmeye devam etmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekleyen Rihanna, "Denge benim en büyük zorluklarımdan biri ve her zaman öyle oldu.

Ve şimdi oyuna başka bir insan giriyor, bu da ne anlama geldiğini tekrar değiştiriyor" dedi.

Rihanna... 'KIYAFETLERLE HAMİLE OLDUĞUMU SAKLAMAYACAĞIM!'

"KIYAFETLERLE HAMİLE OLDUĞUMU SAKLAMAYACAĞIM"

Rihanna ayrıca hamilelik süresince değişen vücudunu dikkate almayıp eskisi gibi giyinmeye devam ederek "hamile kıyafetleri"ni eleştiriyor.

Ünlü yıldızın bu yaklaşımı kimileri tarafından eleştirilirken birçok kişi tarafından da beğenildi.

Rihanna... 'KIYAFETLERLE HAMİLE OLDUĞUMU SAKLAMAYACAĞIM!'

Ünlü isim, "Umarım hamile kadınlar için 'edepli' olarak kabul edilen şeyleri yeniden tanımlayabilmişizdir.

Neden hamileliğimi saklayayım ki? Vücudum şu anda inanılmaz şeyler yapıyor ve bundan utanmayacağım.

Üzgünüm, giyinmek çok eğlenceli" dedi.

Ünlü yıldızın, dergiye verdiği ve göbeğini sergilediği pozlar Instagram'da büyük beğeni topladı.

Kaynak: Magazinkolik
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Rihanna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rihanna... 'KIYAFETLERLE HAMİLE OLDUĞUMU SAKLAMAYACAĞIM!' - Son Dakika


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