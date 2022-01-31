Rihanna'nın hamilelik bilmecesi bitti! Sokakta ceketinin düğmelerini açan şarkıcının göbeği göründü

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu iddiaları bir süredir dünya basınında dolaşıyordu. Ancak Rihanna, bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklamada bulunmayarak, hamileliğini saklamayı başardı.

SEVGİLİSİYLE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Rihanna'nın basınla saklambacı bugün sona erdi. Ünlü şarkıcı ve sevgilisi A$AP Rocky, New York County'deki Harlem'de ele ele yürürken objektiflere yansıdı. İkilinin birbirlerini öpücüklere boğması dikkatlerden kaçmadı.

KARNI DA İYİCE BELİRGİNEŞTİ

Ayrıca Rihanna'nın hamileliği de resmen belgelenmiş oldu. Pembe bir ceket giyen Rihanna, bu ceketin ön düğmelerini açarak resmen hamileliğini ilan etmişti oldu. Şarkıcının karnının iyice belirginleştiği görüldü.

İşte Rihanna'nın ilk hamilelik pozları: