Rıza Kocaoğlu... YENİ İMAJINI GÖREN TANIYAMADI! - Son Dakika
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Rıza Kocaoğlu... YENİ İMAJINI GÖREN TANIYAMADI!

19.04.2022 08:14
Rıza Kocaoğlu... YENİ İMAJINI GÖREN TANIYAMADI!

43 yaşındaki oyuncu Rıza Kocaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla görenleri hayrete düşürdü. Uzun saçlı ve sakallı bir fotoğrafını yayınlayan Rıza Kocaoğlu'nu gören takipçileri tanımakta zorlandı.

Kuzey Güney, İçerde, Çukur, Ya İstiklal Ya Ölüm gibi rol aldığı yapımlarda canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan, Çukur dizisindeki 'Aliço' rolüyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 1.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla görenleri şaşırttı.

İmaj değiştiren Rıza Kocaoğlu bambaşka bir görünüme kavuştu.

UZUN SAÇLI HALİYLE GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Uzun süredir kısa saçlı haliyle ekranlarda boy gösteren Rıza Kocaoğlu, hayranlarının her zaman görmeye alışık olduğu halinden oldukça farklı bir görünüme kavuştu..

Rıza Kocaoğlu... YENİ İMAJINI GÖREN TANIYAMADI!

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'la başrollerinde yer aldığı 'Another Self' dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Rıza Kocaoğlu, uzun saçlı ve sakallı halini takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından son halini yayınlayan Rıza Kocaoğlu fotoğraf karesine ''Selam aleyküm hayırlı işler????????'' notunu düştü..

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Rıza Kocaoğlu... YENİ İMAJINI GÖREN TANIYAMADI! - Son Dakika

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