Rolü İçin 9 Kilo Aldı! Son Hali Şaşırttı

Güzel oyuncu Büşra Pekin, başrolünde oynadığı "Dilber Ay" filminin heyecanını yaşadığını söyledi. 4 Şubat Cuma günü vizyona girecek yapımda Dilber Ay'ı canlandıran Pekin, "Bu projede sizi en çok etkileyen ne oldu?" sorusuna "Dilber Ay'ın hikayesi çok derin bir hikaye bunun üzrine saatlerce konuşabiliriz. Öğrenmemiz gerken, almamız gereken çok ders var." diye cevap verdi.

"Dilber Ay rolüne nasıl hazırlandınız?" sorusuna ise " Youtube'da bu zamana kadar yayınlanan tüm videolarını izleyerek hazırlandım" diyerek yanıt verdi.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Yetenekli oyuncunun babası İstanbullu, annesi ise Ankaralı.

Büşra Pekin, anne ve babasının tanışma hikayesini şöyle anlatıyor:

"Babam askerliğini Ankara'da yapmış. Evci çıktığı günler için ev kiralamak istemiş. Tesadüfen annemlerin Ankara'daki evini bulmuş. Ama anneannemler "Biz bekara ev vermeyiz" demişler. Annemi de işte o sırada görmüş. İyi intikam. Evi kiralayamamış ama kızı almış. Bir süre Ankara'da yaşamışlar, o sırada ablam doğmuş. Sonra babamın işi için Arabistan'a gitmişler. Ben de orada doğdum. Beş yaşıma kadar Arabistan'da yaşadım. Hala gözümde oraya dair güzel anılarım var."

Çocukluğu babasının işi nedeniyle yerleştikleri Arabistan'da ve İzmir'de geçen Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

BÜŞRA PEKİN'İN KARİYERİ

Büşra Pekin, 2005 yılında BKM ekibine katılarak, Bir Demet Tiyatro'da rol aldı.

Pekin, 2008-2011 yılları arasında Yılmaz Erdoğan'ın projesi olan Çok Güzel Haraketler Bunlar'da oyunculuk ve senaryo yazarlığı yaptı. Burada canlandırdığı Havuçlu Anne karakteri ile izleyici tarafından çok sevildi.

Büşra Pekin, 2010 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, yönettiği Neşeli Hayat filminde canlandırdığı, Ayla karakteri ile 42. Siyad ve Sadri Alışık ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

2014 yılında Pucca rolünü oynadığı Hadi İnşallah filminde Murat Boz ile başrolü paylaşan Büşra Pekin, İtirazım Var filminde Nebahat Kuzu karakterini canlandırdı.

2016 yılında Çağan Irmak'ın Benim Adım Feridun filminde Halil Sezai ile başrolü paylaştı.

21 Nisan 2017 tarihinde gösterime giren Kolonya Cumhuriyeti filminde Çağlar Çorumlu, Mahir İpek, Ersin Korkut ve Uğur Bilgin ile birlikte rol aldı.

BÜŞRA PEKİN'İN ÖZEL YAŞAMI

1982 tarihinde doğan Büşra Pekin, 2022 itibarıyla 40 yaşında ve yengeç burcu.

Müzisyen Ersay Üner ile 6 yıllık ilişkileri son bulan Büşra Pekin, bekardır.

Hayvanları çok sevdiği bilinen başarılı oyuncunun bir kedisi var.