Romantik Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Romantik Doğum Günü Kutlaması

19.03.2022 22:39
Romantik Doğum Günü Kutlaması

21 Mart'ta 35 yaşına girecek olan İrem Derici, sevgilisi Cem Belevi ile erken doğum günü kutlaması yaptı. Sosyal medyada ilk kez sevgilisi ile birlikte olan fotoğrafını paylaşan Derici, kalp emojisi de eklemeyi ihmal etmedi. "İrem'i yaşamak siyah-beyaz televizyonlardan renkli televizyona geçmek gibi" sözleriyle aşkını haykıran Cem Belevi de kalp emojisi ile karşılık verdi.

Yaklaşık 6 aydır ilişki yaşayan İrem Derici- Cem Belevi çiftinin aşkları doludizgin gidiyor. 21 Mart'ta 35 yaşına girecek olan Derici, sevgilisi ile erken doğum günü kutlaması yaptı. Sevgilisi Cem Belevi ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medyada ilk kez paylaşan Derici, fotoğrafın altına "Madem 34'ün son günü…35 İzmir mi dedik" notunu düştü.

"İREM'İ YAŞAMAK SİYAH-BEYAZDAN RENKLİ TELEVİZYONA GEÇMEK GİBİ"

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren Cem Belevi. İrem Derici'ye olan aşkını "İrem'i yaşamak siyah-beyaz televizyonlardan renkli televizyona geçmek gibi" diyerek tanımlamış ve ilişkinin nasıl başladığını da şu sözlerle anlatmıştı:

"Aynı anda, bir anda oldu. 'Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş' (gülüyor)... Önce birbirimizin esprilerine ne kadar çok güldüğümüzü fark ettik. Sonra bu yaz Çeşme'de birlikte zaman geçirmeye başladık. Baktık ki kafalarımız uyuyor... Ama sadece kafalarımız değil, tenimiz de birbirine çok iyi uyuyormuş, anladık."

İKİ MANYAK TİPİZ! FIRTINA BİZE İYİ GELDİ

Belevi, ayrılık dönemiyle ilgili de şunları söyledi: "Bir fırtınaya kapılıp ayrı düştük. 1 Ocak'ta da yepyeni bir şeye başladık. Öncesinde çok başkaydık. İkimiz de yaşanması gereken bir süreçten geçtik ve bugünün kıymetini anladık. Bir de durağanlıktan beslenemeyen iki manyak tipiz. Fırtına bize iyi geldi diyeyim."

Romantik Doğum Günü Kutlaması
Romantik Doğum Günü Kutlaması

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Doğum Günü Kutlaması, İrem Derici, Cem Belevi, Belevi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Romantik Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika


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