RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk bölümünde yer alan kırbaçlama sahnesi izleyicileri kızdırmıştı. RTÜK'ün inceleme başlatılmasının ardından vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni iptal edildi.

2 MEKAN İÇİN ALINAN İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikâyesini anlatan "Kızıl Goncalar" dizisi bazı kesimleri rahatsız etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre RTÜK de diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılacağını açıkladı. Son gelişme ise dizinin yapım şirketi Gold Film'in bazı mekanlarda çekim yapmasını engellemeye yönelik oldu. 8 ve 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler iptal edildi.

RTÜK İNCELEMESİNİ GEREKÇE OLARAK GÖSTERDİLER

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapım şirketine yapılan bilgilendirmede dizinin aylarca büyük bütçeler ayrılarak yeniden dekore edilen dizinin 2 ana mekanında "Kızıl Goncalar" dizisinin çekim yapmasına engel konuldu. Müdürlük, şirkete Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş.'nin Kızıl Goncalar ismi dizisinde kullanılan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (HEVKA) bulunduğu Bayrampaşa Medresesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasında (Siyasal Vakfı) çekim izinlerinin iptal edildiğini açıkladı ve gerekçe olarak da diziyle ilgili oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK'ün inceleme başlatmasını gösterdi. Alınan kararla zor durumda bırakılan dizinin yapım şirketi yeniden farklı yerlerdeki mekanlara bakmaya başladı.

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor. Dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.