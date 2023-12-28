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RTÜK, Kızıl Goncalar Dizisi ve Diğer Programlara Cezalar Verdi - Son Dakika
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RTÜK, Kızıl Goncalar Dizisi ve Diğer Programlara Cezalar Verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün yapılan toplantıda Kızıl Goncalar dizisi başta olmak üzere futbol yayınları ve haber programlarıyla ilgili şikayetleri görüştü. Toplantı sonucunda kanallara cezalar verildi. FOX TV'ye idari para cezası ve program durdurma cezası verildi. Ayrıca diğer televizyon kanallarına da cezalar verildi.

RTÜK, Kızıl Goncalar Dizisi ve Diğer Programlara Cezalar Verdi
28.12.2023 - 12:29,
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün yaptığı toplantıda 31 binin üzerinde şikayet gelen "Kızıl Goncalar" adlı dizi başta olmak üzere futbol yayınları ve haber programlarını görüştü.

Toplantı sonucunda kanallara adeta ceza yağdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanallarına verdiği cezaları paylaştı.

Buna göre RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Cezanın "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılık gerekçesiyle verildiği belirtildi.

Dizinin yayıncı kuruluşu FOX TV'nin karara itiraz edeceği öğrenildi.

YILMAZ GÜNEY YAYININA CEZA

Kurul, TELE1 TV'ye "kişileri küçük düşürmekten" % 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle % 3, kanalda Yılmaz Güney'in tartışıldığı programa da "suçluyu övmekten" %3 idari para cezasına karar verdi.

Kanallara verilen diğer cezalar şu şekilde;

Fox TV'ye Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olması ve hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın saldırmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle "tarafsız" davranmadığı savıyla %3 idari para cezası,

Halk TV'ye "terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde" sunulduğu iddiasıyla %3 idari para; aynı kanalda LGBT+konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan % 3 idari para cezası,

SZC televizyonundaki programda TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözlerinin aktarılması nedeniyle "tarafsızlık" ihlali savıyla % 3 idari para cezası,

KRT'de Zafer Arapkirli'nin Çalışma Bakanı Işıkhan'ı "aşırı yoksulluk yok" sözleri Sağlık Bakanı Koca'yı da yurtdışına giden doktorlar için "para" için gittiklerine dönük el işaretini eleştirmesinden dolayı "küçük düşürmekten" kanala % 3 idari para cezası,

TGRT'ye haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle "gizli ticari iletişim"den %3 idari para cezası verildi.

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Kaynak: Magazinkolik
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