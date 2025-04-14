Sabancı Ailesi\'nin Yeni Üyesi Uzay Sabancı\'nın Durumu Tartışıldı

Haftanın öne çıkan magazin başlıklarını ele alan Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Sabancı ailesinde yaşanan gelişmeyi detaylı şekilde değerlendirdi. Ailenin yeni bireyi olarak kabul edilen Uzay Sabancı'nın durumu çok konuşuldu.

"SABANCI AİLESİ UZAY'I KABUL ETTİ"

Programda Hacı Sabancı'nın çocuğu olduğu iddia edilen Uzay'ın, aile tarafından resmen kabul edildiği konuşuldu. Hakan Solaker, " Nazlı Sabancı'nın her şeyi bildiği ve bu süreci yönetebilecek kadar güçlü bir karaktere sahip olduğu anlaşılıyor" yorumunu yaptı. Kalaycıoğlu ise "Bir insan sevmediği biriyle ilişki yaşamaz, o yüzden bu sadece tek gecelik bir şey değil gibi" dedi.

"TEK GECELİK İLİŞKİ Mİ, AŞK MI?"

İkilinin dikkat çektiği bir diğer konu ise çocuğun nasıl dünyaya geldiğiydi. Hakan Solaker, "Herkes diyor ki tek gecelik ilişki ama mesele bu değil. Önemli olan o çocuk bir sevginin, bir beraberliğin sonucu mu?" diyerek, olayın ahlaki ve duygusal boyutuna vurgu yaptı. Kalaycıoğlu ise konuyu kürtaj tartışması üzerinden değerlendirerek, "Ben kadının rızası olmadan alınan hiçbir kararın doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"NAZLI SABANCI HER ŞEYİ BİLİYORDU"

Programın sonunda Sabancı ailesinin süreci çok önceden bildiği ve aile içinde çözüldüğü iddiaları paylaşıldı. Hakan Solaker, "Nazlı Sabancı'nın zaten olanları bildiğini ve çocuğun aileye kabul sürecinde etkin rol oynadığını düşünüyorum" dedi. Gökay Kalaycıoğlu da, "Aile bir araya geldi, DNA testinden sonra çocuk resmen kabul edildi" ifadeleriyle programı sonlandırdı.