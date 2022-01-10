Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin sevgilisi ortaya çıktı

Sadakatsiz dizisinin güzel oyuncusu Cansu Dere'nin (41) yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddialara göre dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson (32) bir derginin çekimleri için Cansu Dere ile buluştu. Miles Chamley-Watson çekime geldiğinde Cansu Dere'den etkilenmiş.

İkili çekimlerde çok iyi anlaşmış olacak ki iddialara göre iki aydır birliktelermiş.

"NASIL TANIŞTILAR BİLMİYORUM AMA..."

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, gündem olan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Nerede, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış. Aşıkları, geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında görünce "Ne alaka" demiştim. Meğer, Cansu Dere derginin kapağını da süsleyen fotoğraflarda adeta aşkını ilan etmiş! Ünlü eskrimci, önceki hafta İstanbul'a gelmiş, hem sevgilisi Cansu Dere ile hasret gidermiş hem de birlikte dergi için çok özel pozlar vermişler."

Ünlü skrimci Miles Chamley-Watson bir dönem Rihanna ile aşk yaşamıştı.