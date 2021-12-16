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Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı - Son Dakika

Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı

16.12.2021 08:22
Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya ve Leyla arasında kavga çıkıyor. Çılgına dönen Leyla, Asya'yı itince kafasını ağaca vurup yere düşüyor. Hırsını alamayıp "Seni öldüreceğim" diyen Leyla, tam odunla Asya'ya vuracakken kafasına aldığı darbeyle yere yığılıyor. O esnada da Derin ise koşarak ikilinin yardımına koşuyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın rol aldığı Sadakatsiz dizisi, dün akşam 43. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sadakatsiz'in yeni bölümüne ise Asya ve Leyla arasında kavga damga vurdu.

ASYA VE LEYLA YARALANDI

Leyla, aşık olduğu Aras ve Asya'nın arasını açmak için Volkan'la işbirliği yaptı. Asya ile karşılaşan Leyla, sinirine hakim olamayınca Asya'yı itti ve kafasını ağaca durup bayılmasına neden oldu. Asya yerde baygın şekilde yatarken Leyla'da hırsını alamayıp eline bir sopa aldı ve "Seni öldüreceğim" dedi. Bu esnada da kim olduğu belli olmayan bir kişi gelerek Leyla'yı başından yaraladı. Leyla ve Asya'nın yerde yattığını gören Derin ise koşarak yanlarına geldi.

Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı

SUÇ DERİN'İN ÜSTÜNE Mİ KALACAK?

Derin, Asya'ya yardım etmeye çalıştı. Derin, yerdeki kanlı sopayı görünce büyük bir şok yaşarken o esnada da Asya uyandı. Yeni bölümde suçun Derin'in üstüne kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı

İHANET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sadakatsiz'de Leyla'nın ihanet görüntüleri basına sızdırıldı. Aras, bu görüntüleri yayarak boşanma davasında delil olarak sunacağını söyledi ve Leyla'yı herkese rezil etti.

Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı

ASYA ÇIKMAZA GİRDİ

Asya, Ali ve Volkan'ın Aras'ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur. Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla'nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi de işleri çıkmaza sokar.

Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı
Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı
Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı
Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı

Sadakatsiz, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'de ortalık fena karıştı! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı - Son Dakika Magazin


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