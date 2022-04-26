Sadakatsiz dizisi mayıs ayında yayınlanacak olan 60. bölümle final yapacak - Son Dakika
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Sadakatsiz dizisi mayıs ayında yayınlanacak olan 60. bölümle final yapacak

26.04.2022 08:41

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in final tarihi belli oldu. 2 sezondur devam eden dizi, mayıs ayının sonunda ekran macerasını noktalayacak. Dizinin merak edilen son 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın yer aldığı Sadakatsiz dizisi final yapmaya hazırlanıyor.

FİNAL TARİHLERİ NETLEŞTİ

Medyapım imzalı fenomen dizisi Sadakatsiz mayıs sonu ekrana veda ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla final haberini duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak. Bu plana göre Gözde Seda Altuner, Alp Akar, Özge Özder gibi sevilen oyuncuların da rol aldığı proje 60. bölümde final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan Sadakatsiz'in son dönemde senaryosunun tıkandığı yorumları yapılmıştı.

Sadakatsiz dizisi mayıs ayında yayınlanacak olan 60. bölümle final yapacak
Sadakatsiz dizisi mayıs ayında yayınlanacak olan 60. bölümle final yapacak
Sadakatsiz dizisi mayıs ayında yayınlanacak olan 60. bölümle final yapacak
Sadakatsiz dizisi mayıs ayında yayınlanacak olan 60. bölümle final yapacak
Sadakatsiz dizisi mayıs ayında yayınlanacak olan 60. bölümle final yapacak
Sadakatsiz dizisi mayıs ayında yayınlanacak olan 60. bölümle final yapacak
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Son Dakika Magazin Sadakatsiz dizisi mayıs ayında yayınlanacak olan 60. bölümle final yapacak - Son Dakika


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