Sadakatsiz hayranlarını üzecek gelişme

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'e yeni sezonda Berkay Ateş de katıldı.

Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin yeni sezon ilk bölümü bu çarşamba yayınlanacaktı.

Ancak, kanalın yayın akışında yaptığı değişiklik ile dizinin 29 Eylül Çarşamba akşamı yeni sezona başlayacağı açıklandı.

Asya'nın ise Tekirdağ'dan ayrıldığı ve İstanbul'a taşındığı ortaya çıkıyor.

Sadakatsiz'in 32. yeni bölüm fragmanında ise geçirdiği trafik kazasından sonra Derin'in tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam ettiği görülüyor.