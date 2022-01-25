Sadakatsiz hayranlarını üzecek gelişme

Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak. Yılbaşı tatilinin ardından geçen hafta yeni bölümü ekrana gelen Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınına bir hafta ara verdi.

Cansu Dere'nin ardından başrol oyuncularından Berkay Ateş'in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

"SAĞLIK ARASI VERİYORUZ"

Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi: "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…"

Dizinin Asya'sı Cansu Dere geçen hafta yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Dere'nin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş'in koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ateş hastalığı evinde dinlenerek geçiriyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.