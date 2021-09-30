Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın yer aldığı Sadakatsiz dizisi dün akşam 32. bölümüyle ekrana geldi. Asya ve Derin'in hayatında büyük değişiklikler yaşanırken diziye Berkay Ateş dahil oldu.

ASYA KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURUYOR

Sezon finali bölümünde uçurumdan aşağı yuvarlanan Derin ve Asya, altı ay sonra normal hayatlarına döndüler. Ancak Asya sağlıklıyken, Derin'in tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığı görüldü. Asya ise, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yaptı. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaya başladı.

DERİN'İN OYUNU ORTAYA ÇIKIYOR

Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin'i yalnız bırakmamak için Tekirdağ'da kalmaya devam ediyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu için Volkan'ı kendisine bağlayan Derin'in büyük oyunu da ortaya çıktı. Bölümün final sahnesinde Volkan'dan ayrılmamak için her yolu deneyen Derin'in herkesi kandırdığı ve yürüyebildiği ortaya çıktı.

İşte dün akşam yayınlanan bölümden kareler...