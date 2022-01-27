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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI ALİŞAN VE DEMET AKALIN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM - Son Dakika

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI ALİŞAN VE DEMET AKALIN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

27.01.2022 17:19
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI ALİŞAN VE DEMET AKALIN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşiköy'de bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Ece Erken ile küs olan Demet Akalın ve Alişan'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı dikkat çekti. İşte detaylar...

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında 00.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı ve kimliği belirsiz kişiler tarafından 7 el ateş açıldığı aktarıldı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ancak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Ölüm haberini duyan Ece Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durabildiği öğrenildi.

Bütün bu yaşananların ardından Ece Erken ile arası açık olan Demet Akalın ve Alişan'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı geldi.

Alişan, "Allah rahmet eylesin. Çok acı çok! Sabırlar diliyorum Ece. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın ise, "Çok üzgünüm. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Başın sağ olsun Ece..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Dün akşam Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken kimdir?

11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın eski eşi Benan Kocadereli, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı" demişti.

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI ALİŞAN VE DEMET AKALIN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI ALİŞAN VE DEMET AKALIN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI ALİŞAN VE DEMET AKALIN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI ALİŞAN VE DEMET AKALIN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI ALİŞAN VE DEMET AKALIN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Demet Akalın, Ece Erken, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI ALİŞAN VE DEMET AKALIN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI ALİŞAN VE DEMET AKALIN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM - Son Dakika
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