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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Önce masa altından ateş etmişler - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Önce masa altından ateş etmişler

27.01.2022 14:55

Dün akşam bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yaşamını yitirdi. CNN Türk İstihbarat şefi Nihat Uludağ canlı yayında saldırının detaylarını anlattı. Olayın mülk satışından kaynaklanan bir soruna dayandığını belirten Uludağ, "Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Arbede çıkınca da art arda ateş edip 4 kurşunla öldürmüşler." dedi.

Dün gece Yeşilköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan 2 çocuk babası Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Önce masa altından ateş etmişler

"ART ARDA ATEŞ ETMİŞLER"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin merak edilenleri CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı. Uludağ, "Şüpheliler saat 24.30'da restorana girmiş. Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Bu şekilde bir kurşunla Mahmutyazıcıoğlu yaralandı. Hemen sonrasında arbede çıkınca peş peşe ateş etmişler. 4 kurşun isabet eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu maalesef hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden şoförü de yaralandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Önce masa altından ateş etmişler

"SORUN, MÜLK SATIŞINDAN KAYNAKLANIYOR"

Olayın bir mülk satışından kaynaklanan uzlaşı sorunu olduğu ortaya çıktı. Saldırıya karışan toplam 6 kişi var. Direkt karışan 2 kişi gözaltına alındı, diğerleri için de aramalar devam ediyor. Ayrıca saldırıda bir silah kullanıldı, 7 el ateş edildi." ifadelerini kullandı.

İLK MÜDAHALE ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

ECE ERKEN'DEN İLK SÖZLER: NASIL DAYANACAĞIM?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali yakın arkadaşı Ece Erken'in sağlık durumundan bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu söyleyen Bircan Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Önce masa altından ateş etmişler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Önce masa altından ateş etmişler - Son Dakika
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