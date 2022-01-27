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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler

27.01.2022 09:52

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun balıkçıda çıkan arbede de önce bacağına ateş edildiği sonra da yerde sürüklendiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42) Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Söylemezsem Olmaz muhabiri ise Adli Tıp Kurumu'nun önünden yaptığı açıklamada saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı.

"İKİ EL ATEŞ EDİP YERDE SÜRÜKLEMİŞLER"

Beyaz TV muhabiri yaptığı açıklamada "Naaş gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekana saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Şafak Bey'le görüşmek istemişler o da müşterileri rahatsız etmemek için bu iki kişiyi arkadaki bir yere alıyor. Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor. Tartışmayı gören Şafak Bey'in şoförü mekana geliyor. Tartışma iyice büyüyor ve Şafak Bey'e ateş etmeye başlıyorlar. Yanlış bilmiyorsam sağ bacağına iki el ateş ediyorlar ve yere düşen Şafak Bey'i sürüklüyorlar. Sürükledikten sonra da iki el daha ateş ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler

NE OLDU?

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler

SALDIRI SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beyaz Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler - Son Dakika
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