Safiye Soyman... 'TERS IŞIK KURBANIYIM!'

Safiye Soyman'dan kıyafet açıklaması geldi.

Şarkıcı Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahında giydiği yıldızlı takımıyla sosyal medyanın diline düştü.

Gelinden daha çok konuşulan ve sosyal medyada TT olan Safiye Soyman, o fotoğraflarda ışık hatası olduğunu söyleyerek yeni pozlarını yayınladı.

"Işıktan dolayı"

Soyman açıklamasında ise "Aslında o giydiğim nikah kostümü, o kadar güzel bir kıyafet ki.

O resim hatası, ışıktan dolayı. Alın bakın rötuşsuz size yolluyorum. TT olmuşum, Seda'm bugün öyle söyledi." dedi.