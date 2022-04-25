Safiye Soyman, tüy detaylı kıyafetiyle Seda Sayan'ın nikahına damga vurdu - Son Dakika

7 Mayıs'ta Prag'a nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yaşananlar vize sorunlarından dolayı nikahı İstanbul'da yapma kararı aldı. Safiye Soyman, çiftin Beşiktaş'taki töreninde giydiği kıyafetiyle adından söz ettirmeyi başardı.

KIYAFETİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Sadece yakın çevresinin katıldığı bir tören yapan çiftin nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun üstlendi. Yakın arkadaşının şahidi olan Safiye Soyman, kabarık saçları ve tüy detaylı kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Soyman'ın eşofmana benzetilen kıyafeti için "Seda Sayan'ı gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.

İşte Safiye Soyman'ın kıyafeti için yapılan bazı yorumlar: