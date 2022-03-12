Sağlık çalışanlarından anlamlı konser - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık çalışanlarından anlamlı konser

12.03.2022 21:09
Sağlık çalışanlarından anlamlı konser

Sivas'ta sağlık çalışanları tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen konser büyük beğeni topladı.

Sivas'ta sağlık çalışanları tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen konser büyük beğeni topladı.

Medicana Sivas Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla renkli bir çalışmaya imza attı. Hastane tarafından "Medicana Sivas Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu Sağlık İçin Söylüyor" konseri düzenledi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Hastane Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, hastane personelleri ve personellerin yakınları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından doktorlardan hemşirelere birçok farklı alanda hizmet veren çalışanlar Sivas yöresine ait çeşitli müzikleri seslendirdiler. Anlamlı program renkli görüntülere sahne olurken konser büyük beğeni topladı.

Aylarca çalıştılar

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Biçkioğlu, "Sivas Hastanemizde Türk Halk Müziği korosu oluşturduk. Covid pandemisinden önce gerçekleştirmeyi planladığımız konseri 11 Mart'ta yayınlanan pandemi gereği iptal ettik. 2 yılın ardından gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Onlarca Ozan yetiştirmiş, binlerce türkü çıkarmış Sivas şehrinde koromuzu kurarak hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımız desteği ile aylarca çalışarak bu konseri ortaya çıkardık. Tamamı amatör olan koro üyelerimiz, aylardır ciddi bir mesai ayırarak çalıştı. Oldukça değer verdiğimiz THM koromuzu sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Güzel bir ekip ile güzel bir iş çıktı. Çalışma süreci hem eğlenceli hem motivasyon artırıcı oldu. Bu konser ile sosyal sorumluluk anlamında türkü severler ile buluşmak ayrı bir anlamlı oldu. Bu kadar emeğin kahramanlarından birisi olan Şefimiz Yunus Emre Şeker'e katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Birçok arkadaşımızın ilk koro deneyimi ciddi emek ve uğraş ile koromuzu konser verilebilir hale getirdi" dedi. - SİVAS

Sağlık çalışanlarından anlamlı konser
Sağlık çalışanlarından anlamlı konser
Sağlık çalışanlarından anlamlı konser
Sağlık çalışanlarından anlamlı konser
Sağlık çalışanlarından anlamlı konser
Sağlık çalışanlarından anlamlı konser

YORUMLAR
500
Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak Başkan Gürün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı Başkan Gürün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Tıp Bayramı, 14 Mart, Konser, Sivas, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sağlık çalışanlarından anlamlı konser - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
20:41 Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi
20:39 Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
19:58 Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi
14:14 İkinci el araç fiyatları uçtu, piyasalar durgunlaştı: Satış yapılamıyor
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
19:41 Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
19:21 İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu: Trafiğe çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 21:15:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarından anlamlı konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement