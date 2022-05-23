Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan saçlarını kazıttı! Son halini Hamdi Alkan paylaştı

59 yaşındaki başarılı oyuncu Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kalkavan'ın son hali ortaya çıktı.

"DAİMA YANINDAYIM"

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan, sessizliğini korurken usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan arkadaşını yalnız bırakmadı. Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini paylaşan Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" ifadelerini kullandı. Billur Kalkavan ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.