Sağlıkçılardan oluşan koro mest etti - Son Dakika
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Sağlıkçılardan oluşan koro mest etti

15.03.2022 15:35
Sağlıkçılardan oluşan koro mest etti

Hayat Sağlık Korosu ve ses sanatçısı Ahmet Özhan doktorlar için sahne aldı.

Hayat Sağlık Korosu ve ses sanatçısı Ahmet Özhan doktorlar için sahne aldı.

Sağlık hizmetleri alanında Bursa'nın markası olan ve 1978 yılından beri tüm branşlarda hizmet veren Hayat Hastanesi farkı bir etkinliğe imza attı. Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde sahne alan sağlıkçılar, ses sanatçısı Ahmet Özhan ile birlikte salondakileri mest etti. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "44 yıl önce kurulan bir kurum olarak günümüzde dört dörtlük bir hastane olarak sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Bunu sürdüren ikinci kuşağımızın ve bütün doktorlarımızı kutluyorum" dedi.

Başhekim Uzm. Dr. Fatih Özkul ise, "Zorlu bir eğitim ve uzmanlık sürecinden sonra başlayan doktorluk gibi kutsal, saygın ve onurlu bir mesleği icra ederek kendisini insanlığa adamış tüm doktorlarımızı kutluyorum. Hayat Sağlık Vakfı olarak da kurulduğumuz 2014 yılından bu yana başta tıp eğitimi alan gençlerimiz olmak üzere sağlık alanında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Vakıflara ve vakıf kültürüne çok önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Başarılı öğrencilerimize burslarla destek olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'ye, milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak. Doktor adayı kardeşlerimize yönelik her çalışmanın içinde olmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın bu anlamlı etkinlikte bir araya gelmesinden dolayı mutluluk duydum. Zor bir mesleği icra eden kardeşlerimiz salgında birçok fedakarlıkta bulundu. Türkiye'de doktorluk için yüreğini, ortaya koyan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Konserin ilk bölümünde Hayat Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu Hüseyin Taşçeşme şefliğinde davetliler unutulmaz anlar yaşadı. Konserin ikinci bölümünde ise, usta yorumcu Ahmet Özhan, şarkılarını sağlıkçılar için söyledi. - BURSA

Sağlıkçılardan oluşan koro mest etti
Sağlıkçılardan oluşan koro mest etti
Sağlıkçılardan oluşan koro mest etti
Sağlıkçılardan oluşan koro mest etti
Sağlıkçılardan oluşan koro mest etti
Sağlıkçılardan oluşan koro mest etti

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Hayat Hastanesi, Ahmet Özhan, Hastane, Bursa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sağlıkçılardan oluşan koro mest etti - Son Dakika


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