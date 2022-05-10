Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 İçin Bomba Anlaşma! Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 İçin Bomba Anlaşma! Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı

10.05.2022 00:48
Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 İçin Bomba Anlaşma! Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı

Ünlü komedi serisinin yeni filmi Recep İvedik 7 için çalışmalar devam ediyor. Filmin dijital platformda yayınlanacağı öğrenildi.

Şahan Gökbakar'ın yazdığı popüler komedi filmi serisi Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı. Gökbakar geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoyla Recep İvedik 7 için ilk çalışmalara başladığını duyurdu.

Recep İvedik 6 bir süredir yayında olduğu Netflix'ten 10 Nisan'da lisans süresinin dolması nedeniyle kaldırılırken, ilk üç film hala platformda izlenebiliyor. Şahan Gökbakar konuyla alakalı açıklamasında farklı bir platformla anlaştığını söyledi ancak detay vermedi. Recep İvedik 7'nin ise dijitalde yayınlanacağı ortaya çıktı.

RECEP İVEDİK 7, DİSNEY İÇİN ÇEKİLİYOR

Haziran'da ülkemizde yayına başlayacak Disney Plus'ın Türkiye operasyonları hakkında bilgi veren gazeteci İbrahim Seten, bomba bir haber paylaştı. İddiaya göre Şahan Gökbakar, serinin yeni filmi Recep İvedik 7'yi Disney için hazırlıyor ve oyuncu seçimlerine de şimdiden başladı.

Gökbakar'ın alacağı rakam ise dudak uçuklattı. Seten, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için Disney Plus'la 120 milyon liraya anlaştığını iddia etti.

Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 İçin Bomba Anlaşma! Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı
Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 İçin Bomba Anlaşma! Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı
Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 İçin Bomba Anlaşma! Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 İçin Bomba Anlaşma! Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı - Son Dakika


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